Отказалась лечить: под Киевом 3-месячная малышка умерла из-за матери

Под Киевом. в одном из сел Барышевского района, 3-месячная малышка умерла из-за того, что ее мать решила перестать ее лечить. 34-летняя женщина самовольно забрала ребенка из стационара и отказалась предоставлять ей профессиональную медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, за смерть ребенка ее мать могут лишить свободы сроком от двух до пяти лет.

"Направлено в суд обвинительный акт относительно матери, которая не предприняла должных мер для лечения 3-месячной девочки. Она самовольно забрала ребенка со стационара домой, и больше за медпомощью не обращалась. Вследствие этого ребенок умер дома", — пояснили в прокуратуре.

Действия горе-матери квалифицировали по ст. 166 (злостное неисполнение обязательств по уходу за ребенком).

Как писал OBOZREVATEL, после отравления в лагере под Киевом умерла 8-летняя девочка, которой работники учреждения отказались предоставлять должную медицинскую помощь.