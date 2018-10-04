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Отказалась лечить: под Киевом 3-месячная малышка умерла из-за матери

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Под Киевом. в одном из сел Барышевского района, 3-месячная малышка умерла из-за того, что ее мать решила перестать ее лечить. 34-летняя женщина самовольно забрала ребенка из стационара и отказалась предоставлять ей профессиональную медицинскую помощь.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, за смерть ребенка ее мать могут лишить свободы сроком от двух до пяти лет.

"Направлено в суд обвинительный акт относительно матери, которая не предприняла должных мер для лечения 3-месячной девочки. Она самовольно забрала ребенка со стационара домой, и больше за медпомощью не обращалась. Вследствие этого ребенок умер дома", — пояснили в прокуратуре.

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Действия горе-матери квалифицировали по ст. 166 (злостное неисполнение обязательств по уходу за ребенком).

Как писал OBOZREVATEL, после отравления в лагере под Киевом умерла 8-летняя девочка, которой работники учреждения отказались предоставлять должную медицинскую помощь.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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