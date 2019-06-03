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/Криминал

"Отдадите все!" В Киеве банда подростков совершила налет на магазин

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В Киеве ночью 3 июня группа молодых людей пыталась ограбить магазин, а один из парней подрался с полицейским.

Агрессивная молодежь разбила стекло и физически угрожала сотрудникам маркета, сообщил одна из свидетелей нападения в группе "Воскресенка + Радужный" в Facebook.

"Трое парней 18-22 лет устроили дебош, один зашел в магазин, еще двое с криками: "Мы пришли, сейчас отдадите все", остались на улице. Не знаю как, мы чудом закрыли дверь, они ее так выбивали, что если бы не оторвалась ручка, мне показалось, что они нас бы убили", – заявила Юлия Игнатенко.

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Разбитые двери

Разбитые двери

Facebook "Воскресенка+Райдужный"

Двери

Двери

Facebook "Воскресенка+Райдужный"

По ее словам, парни и ранее были замечены в таких налетах и крали из магазинов товар целыми корзинами.

Пытались проникнуть в магазин

Пытались проникнуть в магазин

Facebook "Воскресенка+Райдужный"

Подозреваемый

Подозреваемый

Facebook "Воскресенка+Райдужный"

"Отдадите все!" В Киеве банда подростков совершила налет на магазин

Как писал OBOZREVATEL, на Русановке группа школьников в возрасте 12 лет грабит и избивает других детей, угрожая им при этом ножом. По словам местных жителей, этот беспредел происходит в течение двух лет.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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