Осужденный оккупантами Крыма журналист приехал в Киев: трогательные фото и видео

На киевский железнодорожный вокзал 19 февраля прибыл освобожденный из незаконного содержания в временно оккупированном Крыму журналист Николай Семена.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. В сети появились трогательные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Только что по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудники Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену", – написала Денисова.

По ее словам, крымский журналист пройдет необходимое лечение на базе ГНУ "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" ГУД. Для этого он получит социальное обеспечение от государства.

На одном из видео, снятых на вокзале Киева, Семена рассказал, что, после того как он уехал с территории оккупированного Крыма, уже на Херсонщине его встретили объятиями.

"Дочь провожала... Мы все очень волновались, что могут не выпустить. Но они не нашли повода для этого. Все обошлось. Просмотрели все вещи, просветили все своими аппаратами – все обошлось достаточно мирно", – сказал он.

Legendary Crimean journalist Mykolaivka Semena who for almost 4 years was not allowed to work. He was allowed but in fact forced to leave. He has just arrived to Kyiv. pic.twitter.com/SWXRrgNUS9