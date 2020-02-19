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19 февраля • обновлено в 10:54
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/ Криминал

Осужденный оккупантами Крыма журналист приехал в Киев: трогательные фото и видео

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На киевский железнодорожный вокзал 19 февраля прибыл освобожденный из незаконного содержания в временно оккупированном Крыму журналист Николай Семена.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook. В сети появились трогательные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Только что по личному поручению президента Украины Владимира Зеленского сотрудники Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека на киевском железнодорожном вокзале встретили освобожденного из незаконного содержания на территории временно оккупированного Крыма Николая Семену", – написала Денисова.

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Людмила Денисова

По ее словам, крымский журналист пройдет необходимое лечение на базе ГНУ "Научно-практический центр профилактической и клинической медицины" ГУД. Для этого он получит социальное обеспечение от государства.

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На одном из видео, снятых на вокзале Киева, Семена рассказал, что, после того как он уехал с территории оккупированного Крыма, уже на Херсонщине его встретили объятиями.

"Дочь провожала... Мы все очень волновались, что могут не выпустить. Но они не нашли повода для этого. Все обошлось. Просмотрели все вещи, просветили все своими аппаратами – все обошлось достаточно мирно", – сказал он.

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Инна Кузнецова

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Инна Кузнецова

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Татьяна Терен

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Faceboo /Татьяна Печончик

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Татьяна Печончик

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Татьяна Печончик

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Инна Кузнецова

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Инна Кузнецова

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Осужденный оккупантами Крыма журналист Семена приехал в Киев

Facebook/Инна Кузнецова

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря прошел большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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