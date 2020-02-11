Двое бывших беркутовцев Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые были переданы в рамках обмена на оккупированные территории ОРДЛО, а затем вернулись в Киев, будут оставаться подсудимыми.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. По его словам, следующее заседание по этому делу состоится 17 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дело сейчас находится на стадии судебного разбирательства, и соответственно те люди, которые были обменены и которые вернулись, как были подсудимыми, так и остаются ими. То есть процессуальный статус у них не изменился", – заявил генпрокурор.

Рябошапка раскрыл судьбу обмененных экс-беркутовцев, которые вернулись в Киев. Иллюстрация

Рябошапка добавил, что во время судебного заседания экс-беркутовцы будут иметь возможность приводить свои доказательства невиновности, а прокуратура одновременно будет приводить свое видение ситуации и представлять доказательства вины.

"Если они явятся в суд и не будут скрываться, то, скорее всего, не будет оснований для изменения им меры пресечения; если не появятся, то мы будем реагировать иначе", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 декабря 2019 года прошел большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение экс-беркутовцев было условием обмена и политическим решением.

Появился список первых 44 человек, которых Украина выдала террористическим "Л/ДНР" в ходе большого обмена пленными 29 декабря 2019. Позже опубликовали еще 15 имен.

В феврале 2020 года бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут" Маринченко и Тамтура, которые ранее были переданы в рамках обмена на оккупированные территории ОРДЛО, вернулись в Киев.

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