Остановил авто друга-нарушителя: в Киеве полицейский накинулся на патрульного

В Киеве полицейский управления противодействия наркопреступности накинулся на патрульного из-за того, что тот остановил автомобиль его знакомого, который нарушил правила ПДД.

Пытаясь "защитить" своего товарища от проверки патрульной полиции, оперуполномоченый начал препятствовать коллеге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Патрульные из-за нарушения ПДД остановили автомобиль, который вел знакомый подозреваемого. Оперуполномоченый начал вести себя агрессивно, мешал общению полицейских с водителем, пытался покинуть место события последним", – уточнили правоохранители.

На просьбу прекратить противодействие злоумышленник не отреагировал и даже толкнул полицейского. Ему сообщили о подозрении по ст. 342 – сопротивление правоохранителю во время выполнения ним служебных обязанностей. Его поместили под домашний арест.

Полиция Украины cenzor.net

Как писал OBOZREVATEL, в феврале 2019 в Киеве вспыхнул громкий скандал из-за полицейского, который провел жесткое задержание активистов.

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