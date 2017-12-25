Останки двух фур, столкнувшихся лоб в лоб под Киевом, оставили в кювете

Три дня на Одесской трассе у Белой Церкви стояли в кювете останки двух фур, столкнувшихся лоб в лоб.

Об этом заявил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов в своем Facebook.

"Только сейчас вызвали тяжелую технику чтобы как-то достать часть кабины и второй грузовик", - написал он.

ДТП с пострадавшими произошло под Киевом еще в пятницу, 22 декабря.

"Пострадали оба водителя. Красный грузовик разорвало. Причина - лобовое ДТП, уснул за рулем", - добавил Антонов.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве столкнулись сразу 5 авто.