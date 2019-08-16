Основатель наркоимперии Telegrass сбежал в аэропорту Борисполь

В четверг, 15 августа, основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер сбежал в аэропорту Борисполь от полиции.
Как сообщает израильское издание Ynet, туда украинские правоохранители доставили его прямо из Верховного суда Украины, чтобы экстрадировать в Израиль. Представителей израильских правоохранителей в аэропорту не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Перед отправкой с преступника сняли электронный браслет, и он пошел в зал дьюти-фри. Именно там его следы исчезли. Самолет с Амосом Дов Сильвером должен был приземлиться в аэропорту Бен-Гурион вечером 15 августа.
Амос Дов Сильвер
Ynet
"Подозреваемый скрылся после своего ареста. Верховный суд Украины отклонил его апелляцию на решение о выдаче. Полиция Израиля поддерживает контакты со своими коллегами в Украине и внимательно следит за поиском", – сообщили в Национальной полиции Украины.
В свою очередь израильские правоохранители также отметили, что взаимодействуют с украинскими коллегами с целью скорейшего задержания Сильвера.
Ситуацию прокомментировала и супруга наркобарона. Она заявила, что разговаривала с мужем по телефону около 20:00 15 августа и добавила, что очень обеспокоена и не верит в то, что он сбежал.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер, задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.
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