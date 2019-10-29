Главная Новости
29 октября • обновлено в 12:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Опустошили сейф: под Киевом обнесли дачу главы Верховного суда

Читать материал на украинском

В Киевской области неизвестные обокрали дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного суда Валентины Данишевской.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что происшествие произошло в период между 24 и 28 октября, в отсутствие хозяев.

Как выяснилось, воры проникли в частный дом в селе Любимовка и забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

Новости
Верховный суд поддержал Коломойского в деле по ПриватБанку на 1,5 млрд гривен

Валентина Данишевская

Валентина Данишевская

KP.UA

По предварительной информации, злоумышленники попали в дом через окно.

Полицией начато досудебное расследование по статье "кража".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данишевская пожаловалась, что не может встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы узнать его политику по отношению к суду.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Верховный суд Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
класс...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel