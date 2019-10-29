Опустошили сейф: под Киевом обнесли дачу главы Верховного суда

В Киевской области неизвестные обокрали дачный дом, принадлежащий мужу главы Верховного суда Валентины Данишевской.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что происшествие произошло в период между 24 и 28 октября, в отсутствие хозяев.

Как выяснилось, воры проникли в частный дом в селе Любимовка и забрали из сейфа деньги на общую сумму более 40 тысяч долларов.

Валентина Данишевская KP.UA

По предварительной информации, злоумышленники попали в дом через окно.

Полицией начато досудебное расследование по статье "кража".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данишевская пожаловалась, что не может встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы узнать его политику по отношению к суду.

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