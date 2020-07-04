Опубликован момент стрельбы в массовой драке в центре Киева

Тимур Григоренко Криминал 12:53, 4.07.2020 Обновлено: 13:02, 4.07.2020

Опубликовано видео с моментом стрельбы в центре Киева на Бессарабской площади в "Арена-сити".

Запись выложил Телеграм-канал "Киев Оперативный". На кадрах слышно звуки стрельба, а потом между группой людей завязалась драка.

В ГУ НП Киевской области сообщили, что в результате происшествия пострадали три человека. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганских действий с применением оружия.

Предварительно установлено, что между двумя компаниями возник конфликт, который перерос в драку, во время которой один из участников достал оружие и сделал несколько выстрелов.

В результате инцидента одна из участников получила касательное ранение ноги, врачи оказали ей помощь на месте происшествия. Кроме того, двое участников получили ножевые ранения и были доставлены в больницу.

На месте стрельбы эксперты изъяли стартовый пистолет и гильзу. Начато начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в центре Киеве около развлекательного комплекса "Арена-сити" произошла массовая драка со стрельбой.

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