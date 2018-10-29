Опоила наркотиками? Появились новые данные об утоплении детей в Киеве

Шестилетняя Аня и пятилетний Данил Бабкины были убиты накануне дня рождения их отца. По предварительным данным, их мать могла опоить наркотическими веществами, чтобы они не сопротивлялись.

Рядом с озером, в котором утопили детей, нашли бутылку из-под напитка Fanta. Предположительно, именно из нее Екатерина Бабкина и опоила Аню и Данила, пишут "Вести".

На возможность применения психотропных веществ указывает то, что убийство произошло посреди дня и в общественном месте, однако дети не кричали и не звали на помощь. Следствию удалось установить, что Екатерина подвела их к озеру, взяла за руку и зашла по пояс в воду. Потом она окунула головы каждого из детей и держала, пока те не перестали подавать признаков жизни.

Аня и Даниил Бабкины Пресс-служба полиции Киева

Одной из версий хладнокровного преступления является месть Екатерины мужу за уход к другой женщине. По словам знакомых подозреваемой, она на протяжении нескольких лет опасалась ухода отца своих детей из семьи.

"Женщины, особенно брошенные, нередко используют детей как средство шантажа для бывшего мужа с попыткой его вернуть или выбить деньги. В моей практике такие случаи были неоднократно", — аргументировал эту версию криминалист, бывший следователь уголовного розыска Киева Василий Семенов.

Как писал OBOZREVATEL, Бабкина рассказала, что накануне убийства ей снился конец света. После пробуждения она удалила страницы в соцсетях и все данные из телефона, взяла детей и ушла из дома.

Женщина пешком дошла до Черниговской области, а остановившим ее полицейским заявила, что дети пошли купаться на озеро. Во время допроса она призналась, что утопила детей, потому что "так будет лучше".