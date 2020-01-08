"Операция ФСБ РФ!" Антоненко выдвинул собственные версии, почему стал подозреваемым в убийстве Шеремета

Музыкант Андрей Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.
Их он озвучил в интервью изданию theБабель. По словам мужчины, он был в шоке от подозрения.
"Первая версия. Это операция ФСБ России руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и Вооруженные силы", – сказал Антоненко.
Антоненко выдвинул свои версии, почему стал подозреваемым в убийстве Шеремета
РБК-Украина
Он добавил, что начал очень бояться за жизнь своей семьи, жены и детей и не отбрасывать вариант, что в его авто также могут подложить взрывчатку. По словам подозреваемого, это "дело одних и тех же людей".
"Вторая. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт первый. Третья. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема – я никого не знаю. Но все же я думаю, что это первый и второй варианты", – пояснил Антоненко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.
Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.
Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.
Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.
СМИ сообщило, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.
Музыкант заявил, что что мина, найденная правоохранителями в его квартире, – лишь муляж.
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