"Операция ФСБ РФ!" Антоненко выдвинул собственные версии, почему стал подозреваемым в убийстве Шеремета

Музыкант Андрей Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

Их он озвучил в интервью изданию theБабель. По словам мужчины, он был в шоке от подозрения.

"Первая версия. Это операция ФСБ России руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и Вооруженные силы", – сказал Антоненко.

Антоненко выдвинул свои версии, почему стал подозреваемым в убийстве Шеремета РБК-Украина

Он добавил, что начал очень бояться за жизнь своей семьи, жены и детей и не отбрасывать вариант, что в его авто также могут подложить взрывчатку. По словам подозреваемого, это "дело одних и тех же людей".

"Вторая. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт первый. Третья. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема – я никого не знаю. Но все же я думаю, что это первый и второй варианты", – пояснил Антоненко.

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