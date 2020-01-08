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8 января • обновлено в 18:17
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/ Криминал

"Операция ФСБ РФ!" Антоненко выдвинул собственные версии, почему стал подозреваемым в убийстве Шеремета

3.3т
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Музыкант Андрей Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

Их он озвучил в интервью изданию theБабель. По словам мужчины, он был в шоке от подозрения.

"Первая версия. Это операция ФСБ России руками высших должностных лиц страны. Я – известная и влиятельная личность в ССО. Добраться до меня сепарам и россиянам трудно. Поскольку я имею прямое влияние на оборонную способность Украины, возможно, таким образом пытаются меня устранить, дискредитировать ССО и Вооруженные силы", – сказал Антоненко.

Антоненко выдвинул свои версии, почему стал подозреваемым в убийстве Шеремета

Антоненко выдвинул свои версии, почему стал подозреваемым в убийстве Шеремета

РБК-Украина

Он добавил, что начал очень бояться за жизнь своей семьи, жены и детей и не отбрасывать вариант, что в его авто также могут подложить взрывчатку. По словам подозреваемого, это "дело одних и тех же людей".

"Вторая. Это политическое преследование, заказ. Кого именно? Смотрите пункт первый. Третья. Тупое прикрепление круга знакомств супругов Грищенко. Но и здесь проблема – я никого не знаю. Но все же я думаю, что это первый и второй варианты", – пояснил Антоненко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.

  • Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.

  • Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.

  • Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

  • СМИ сообщило, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.

  • Музыкант заявил, что что мина, найденная правоохранителями в его квартире, – лишь муляж.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Убийство Павла Шеремета Новости Киева и Киевской области
Персоны
Павел Шеремет Андрей Антоненко (Riffmaster)
Место
Украина Киев
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иловайский юрий
иловайский юрий
господи...чубатые,какие вы всё таки уплютки
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Ukraine The
Ukraine The
"Добраться до меня сепарам и россиянам трудно." Вот эта вот чубатая тыква на фото "влиятельная личность"?) А про ее существование в Москве вообще знают?
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Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Докази у справі настільки туманні, що ні про що говорити. Головне - який мотив? Все це вигідно ВВХ і братам-лаптєногім: дискредитація і зіштовхування лобами, це в дусі рузькомірцев.
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