Опасно для жизни: опубликован топ-5 смертельных улиц Киева

Регулярные аварии в Киеве приводят к большим человеческим жертвам. К сожалению ситуация в лучшую сторону не меняется.

OBOZREVATEL сделал подборку пяти дорожных "артерий", где за 10 месяцев этого года произошло больше всего смертельных ДТП. Цифры сформированы на основании официального ответа Управления патрульной полиции в Киеве (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Проспект Победы. С января по октябрь в авариях в Киеве погибло 108 человек. Из них 12 – на проспекте Победы.

Одно из самых масштабных ДТП произошло 31 января. Тогда столкнулись шесть автомобилей. Жертвой аварии стала 48-летняя Людмила Эбралидзе. Дочь Людмилы Ирина Эбралидзе – известная в Одессе певица.

Проспект Победы

В аварии погибла мать одесской певицы Информатор

Столичное шоссе. Здесь за аналогичный период погибли девять человек. Самая кровавая авария произошла 22 января, когда лоб в лоб столкнулись легковые автомобили "Таврия" и Volkswagen. В итоге на месте погиб водитель и пассажиры "Таврии".

Столичное шоссе

В аварии на Столичном шоссе погибли три человека Информатор

Броварской проспект. Это самая длинная трасса Киева – около 14 км. При этом количество смертельных ДТП в разы ниже, чем в предыдущих случаях – шестеро погибших.

Броварской проспект

Самая жуткая авария на данном участке произошла 28 февраля. Водитель ЗАЗ Vida выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой помощи. Водитель легковушки и двое его пассажиров погибли.

В ДТП погибли три человека Национальная полиция

Бульвар Перова – шестеро погибших. Самая жуткая авария произошла 13 октября, когда на перекрестке с проспектом Шухевича (Ватутина) здесь столкнулся автомобиль скорой помощи и легковушка Peugeot. Погиб водитель скорой и фельдшер.

Бульвар Перова

В ДТП погибла фельдшер Мария Тарасенко (Апилат)

Улица Академика Заболотного – шестеро погибших. Очень часто на участке происходят ДТП с пешеходами. Одно из них произошло в ночь на 18 октября. Рядом с "зеброй" микроавтобус Volkswagen на российских номерах насмерть сбил пешехода. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Улица Академика Заболотного

Как сообщал OBOZREVATEL, количество ДТП с пострадавшими в Киеве неуклонно растет. Всего за почти пять с половиной лет аварии в столице унесли жизни 758 человек и 13 808 человек получили травмы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!