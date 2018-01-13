УкрEngРус
ГлавнаяБлоги

"Они на 100% вытащат ваши денежки": карманники из метро Киева попали на видео

Читать новость на украинском

В метро Киева работают группы карманных воров, участники которых исполняют разные функции для общего результата.

Об этом в своем Facebook сообщил бывший разведчик полка Национальной гвардии "Азов" Максим Ярош, опубликовав соответствующие фото и видео.

"Вон у той, самой загорелой, вчера было около 70 000 грн, а у той, в капюшоне белом, которая глотает чизбургер жадно, у неё 46 000 грн", - пишет он.

Новости
Один "отгреб": орудующие в Киеве цыгане-воры попали на видео

По его словам, это лишь одна "прибыльная" банда, состоящая из женщин.

"Вот если у вас что-то пропало на улице - это их группа" - отметил Ярош.

На станции метро "Вокзальная" работает одна из 11 групп, которые "не щадят", говорит он.

"Хромой вы, или у вас бинт на голове, или вы с детьми, - они вытащат у вас ваши денежки, 100%. У двух имеются ножи, кастет. Они почти всем составом работают", - рассказал бывший боец.

"Контролирующие" мошенники разрешают выходить карманникам на смену, также смотрят, есть ли полиция, не ворует ли кто-то другой, не выходит ли кто-то в "запрещённое время", пояснил Ярош.

"Эти люди позначены красными полосками. А чёрными полосками - это одна из групп карманников", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве на Крещатике 20-летняя цыганка "на ходу" вытащила у мужчины кошелек.

ВСЕ НОВОСТИ КИЕВА

Читайте все новости по теме "Криминал" на Обозревателе.

Темы
КриминалБорьба с кражами мобильныхНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объекты
КиевметроКиевский метрополитен
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости