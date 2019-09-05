"Олень первого класса": в Киеве на видео попал жуткий "гонщик"

В Киеве автомобиль Volkswagen, обгоняя другие машины на трассе, едва не совершил дорожно-транспортное происшествие. В сеть попало видео с "гонщиком", которое начали возмущенно комментировать пользователи.

О экстремальной ситуации на дороге сообщила водитель, очевидец Лайти Бирюкова на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Volkswagen внезапно обогнал именно ее автомобиль. По словам женщины, поэтому ей пришлось резко затормозить, чтобы не попасть в ДТП.

В Киеве на видео попал жуткий "гонщик" Facebook Лайти Бирюковой

"Знакомьтесь, еб*нат обычный, олень первого класса, недоразвитое существо. И хотя он включил мне аварийку, мол, "прости" или "спасибо" – это не снимает с него ответственности за содеянное. Ведь тормозить мне пришлось, и так, что рюкзак ребенка слетел с сиденья. Хорошо, что мы все пристегнуты, а ребенок в автокресле... Дата и время на видео не актуальны", – написала Бирюкова.

В комментариях пользователи возмутились поведением "гонщика" на Volkswagen.

"Да он сам чуть не врезался в авто, которые стояли впереди", "И на этом все закончилось, возможно, надо было его немного проучить", "Видел вчера на ДТП (Группа в Facebook. – Ред.), ноги оторвать бы с руками", – отметили они.

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 4 сентября, в Киеве на Харьковском шоссе произошли два дорожно-транспортных происшествия с тем же автобусом. Сначала у него врезались "Жигули", а через несколько минут – автомобиль Toyota службы такси Bolt. Легковушка загорелась, пострадал ее пассажир.

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