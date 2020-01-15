Окуеву убили тренеры фитнес-клуба? OBOZREVATEL вскрыл связь между подозреваемыми

Минимум 4 члена преступной группировки, как их называет полиция, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой, связаны с одним и тем же спортивным клубом Киева.

Связь между фигурантами удалось выяснить OBOZREVATEL. Речь идет о владельце помещения, в котором находился клуб, Игоре Редькине, владельце самого клуба и тренере Сергее В., бизнесмене Павле Л., который тоже был фитнес-тренером в том же клубе. И четвертый – Андрей Кравченко.

По резюме последнего, опубликованному несколько лет назад в интернете, мы узнали, что он был членом сборной по академической гребле, 11 раз – чемпионом Украины и многократным призером международных регат, финалистом Кубка Мира и участником чемпионатов Мира.

Вскрылась связь между подозреваемыми в убийстве Окуевой

Задержанный Кравченко Страница Кравченко в соцсети

Отметим, что спортивный клуб, как и фирма, у которой был конфликт с убитым директором "Капарол" Павлом Зможным, зарегистрирована по одному и тому же адресу – в ТРЦ на Позняках. Примечательно, что несколько лет назад владельцем этого ТРЦ был Редькин.

В деле преступной группировки мужчина значится как организатор. Он же – первый задержанный подозреваемый по убийству Окуевой.

Возможный организатор убийства Редькин Ракурс

Также известно, что Редькин был бизнес-партнером нынешнего народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. Он был среди соучредителей двух компаний, созданных для строительства ресторанов, которые принадлежат ООО "Голден-Фиш" и ООО "Блэк-Шримп".

Что интересно, до 2019 года Аристов вместе с женой помощника президента и первой леди владели компанией "Норин Фиш". Среди ее бывших владельцев значатся Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.

Таким образом, с возможной убийцей Окуевой у семьи Владимира Зеленского есть общий бизнес-партнер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Кравченко уже арестовывали по делу о другом убийстве.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!