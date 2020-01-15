Окуеву убили тренеры фитнес-клуба? OBOZREVATEL вскрыл связь между подозреваемыми

Минимум 4 члена преступной группировки, как их называет полиция, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой, связаны с одним и тем же спортивным клубом Киева.
Связь между фигурантами удалось выяснить OBOZREVATEL. Речь идет о владельце помещения, в котором находился клуб, Игоре Редькине, владельце самого клуба и тренере Сергее В., бизнесмене Павле Л., который тоже был фитнес-тренером в том же клубе. И четвертый – Андрей Кравченко.
По резюме последнего, опубликованному несколько лет назад в интернете, мы узнали, что он был членом сборной по академической гребле, 11 раз – чемпионом Украины и многократным призером международных регат, финалистом Кубка Мира и участником чемпионатов Мира.
Вскрылась связь между подозреваемыми в убийстве Окуевой
Задержанный Кравченко
Страница Кравченко в соцсети
Отметим, что спортивный клуб, как и фирма, у которой был конфликт с убитым директором "Капарол" Павлом Зможным, зарегистрирована по одному и тому же адресу – в ТРЦ на Позняках. Примечательно, что несколько лет назад владельцем этого ТРЦ был Редькин.
В деле преступной группировки мужчина значится как организатор. Он же – первый задержанный подозреваемый по убийству Окуевой.
Возможный организатор убийства Редькин
Ракурс
Также известно, что Редькин был бизнес-партнером нынешнего народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова. Он был среди соучредителей двух компаний, созданных для строительства ресторанов, которые принадлежат ООО "Голден-Фиш" и ООО "Блэк-Шримп".
Что интересно, до 2019 года Аристов вместе с женой помощника президента и первой леди владели компанией "Норин Фиш". Среди ее бывших владельцев значатся Юрий Аристов, Елена Зеленская и Лариса Шефир.
Таким образом, с возможной убийцей Окуевой у семьи Владимира Зеленского есть общий бизнес-партнер.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что Кравченко уже арестовывали по делу о другом убийстве.
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