Окровавленный мужчина в трусах напугал жителей Киева

В четверг, 19 июля, жителей улицы Драгоманова, 2Б напугал неадекватный окровавленный мужчина и дебош, который случился в их доме (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Отмечается, что странный инцидент случился около 23:25. Все началось с того, что местные жители услышали крики о помощи примерно с 15 этажа, а после этого с верхних балконов дома полетели ведра с краской, которые испачкали четыре припаркованных автомобиля, пишет "Информатор".

Более того, люди рассказали, что вниз также летели шлакоблоки, мусор и даже строительный козел. Что стало причиной такого поведения — неизвестно. Очевидцы утверждают, что по лестнице за мужчиной кто-то гнался, также они слышали выстрелы. Во время погони мужчина выпрыгивал через окно в балконной двери. Вся лестница залита кровью, на стенах размазаны кровавые следы. На 12 этаже удалось обнаружить патрон для отстрела резиновых пуль, но гильз не нашли.

Когда мужчину вывели на улицу, он находился в неадекватном состоянии, в одних трусах, и не мог объяснить, что именно с ним произошло. К тому же, он сходил в туалет под себя. Прибывшие на место полицейские направили его в карету скорой помощи, из которой мужчина сбежал через некоторое время. В связи с этим на него надели наручники и вызвали специализированную медицинскую бригаду. На улице собралось множество людей, которые были возмущенны таким поведением.

При просмотре камер стало ясно, что в подъезд мужчина попал с еще одним человеком, местные его не знают, но у него был ключ от домофона. После того, как они вышли из лифта, на 10 этаже, у них произошел конфликт (примерно на 12 этаже). На место выезжала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Дом, где произошел инцидент "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Неадекватный мужчина "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Дебош на Позняках "Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в Киеве группа злоумышленников напала на несовершеннолетних, которые играли на детской площадке, и избила их.