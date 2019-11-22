Окна вылетели: в центре Киева прогремел мощный взрыв в жилом доме

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел мощный взрыв.
Звук от него разбудил людей около 23:00, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов здания. Пострадавших внутри не обнаружили.
В Киеве прогремел мощный взрыв в жилом доме
Информатор
Так, у дома есть два входа, а в лифт попасть можно лишь из двора. Но от взрыва окна были разбиты из обеих сторон подъезда, также из обеих сторон были видны повреждения стен.
Что именно сдетонировало – неизвестно. По словам специалистов, это точно был не взрывпакет или граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у входа в дом были расклеены объявлении о проведении газовых работ в течении ноября.
В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв
Информатор
Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов
Информатор
Пострадавших внутри не обнаружили
Информатор
В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв
Информатор
Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL:
На улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которогопогибли два человека.
Одним из погибших при взрыве стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром группы "Купол".
Пострадавшей в результате ЧП оказалась девушка 1992 года рождения.
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО и еще один мужчина.
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