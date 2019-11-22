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22 ноября • обновлено в 10:53
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/ Криминал

Окна вылетели: в центре Киева прогремел мощный взрыв в жилом доме

3.1т
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В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел мощный взрыв.

Звук от него разбудил людей около 23:00, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов здания. Пострадавших внутри не обнаружили.

В Киеве прогремел мощный взрыв в жилом доме

В Киеве прогремел мощный взрыв в жилом доме

Информатор

Так, у дома есть два входа, а в лифт попасть можно лишь из двора. Но от взрыва окна были разбиты из обеих сторон подъезда, также из обеих сторон были видны повреждения стен.

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Что именно сдетонировало – неизвестно. По словам специалистов, это точно был не взрывпакет или граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у входа в дом были расклеены объявлении о проведении газовых работ в течении ноября.

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв

Информатор

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов

Информатор

Пострадавших внутри не обнаружили

Пострадавших внутри не обнаружили

Информатор

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв

Информатор

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов

Информатор

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Граната в новостях каждый день. Цэевропка во всей красе )))
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Хо Хол
Хо Хол
какого-то xoxла затрольбасили и у него пердак бомбанул XD
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Окраинзге мир...
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