Окна вылетели: в центре Киева прогремел мощный взрыв в жилом доме

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел мощный взрыв.

Звук от него разбудил людей около 23:00, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов здания. Пострадавших внутри не обнаружили.

В Киеве прогремел мощный взрыв в жилом доме Информатор

Так, у дома есть два входа, а в лифт попасть можно лишь из двора. Но от взрыва окна были разбиты из обеих сторон подъезда, также из обеих сторон были видны повреждения стен.

Что именно сдетонировало – неизвестно. По словам специалистов, это точно был не взрывпакет или граната, учитывая силу детонации. Примечательно, что у входа в дом были расклеены объявлении о проведении газовых работ в течении ноября.

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв Информатор

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов Информатор

Пострадавших внутри не обнаружили Информатор

В ночь на 22 ноября в Шевченковском районе Киева, в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67, прогремел взрыв Информатор

Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

На улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером во вторник, 22 октября, прогремел взрыв, в результате которогопогибли два человека.

Одним из погибших при взрыве стал участник боевых действий на Донбассе Виктор Дегтярев (позывной "Сенсей"), который был командиром группы "Купол".

Пострадавшей в результате ЧП оказалась девушка 1992 года рождения.

Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО и еще один мужчина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!