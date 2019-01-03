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/Криминал

Охранял первых лиц страны: всплыли новые подробности жестокого убийства в элитном ЖК Киева

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Погибшим в ходе перепалки на территории элитного ЖК в Киеве оказался 26-летний военнослужащий Управления государственной охраны Василий Х.

Он пытался припарковать свое авто на территории жилого комплекса, однако у него завязался конфликт с мужчиной, который выгуливал собак, пишет NEWSONE со ссылкой на собственные источники.

"Неизвестный кавказской внешности, выгуливая двух собак поздним вечером 2 января, убил мужчину, который припарковал авто возле дома по улице Саперное поле,12, что в Печерском районе. По предварительным данным, между мужчинами возник конфликт, в результате чего один нанес удар в челюсть другому", — уточнили в издании.

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ЖК "Французский квартал"

ЖК "Французский квартал"

Google-карты

Сообщается также, что нападавший скрылся с места преступления и его розыски продолжаются. Полиция занимается поквартирным обходом.

Позднее на канале "Киев Оперативный" в Telegram появилось фото вероятного нападающего. Среди особых примет — черная борода. Он шел с собакой крупной породы.

Вероятный нападавший

Вероятный нападавший

Telegram "Киев Оперативный"

Управление государственной охраны — правоохранительный орган специального назначения, который занимается обеспечением безопасности первых лиц страны.

Погибший

Погибший

Информатор

Как писал OBOZREVATEL, в июле в столице глава отделения партии УКРОП в Гостомеле Николай Пасальский избил посреди улицы женщину, которая попросила его взять собаку на поводок. В ответ на безобидное замечание она получила сотрясение мозга, ушиб и два дня провела в больнице.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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