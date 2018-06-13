"Охрана бездействовала": в Киеве в известном супермаркете избили мужчину

В Киеве в одном из супермаркетов у ст. м. "Лукьяновская" трое неизвестных избили мужчину.

Как сообщил Евгений Гончарук на своей странице в Facebook, инцидент произошел 8 июня в 23:30.

"Парень с женой пришли в "Сильпо" за продуктами. Пока жена делала покупки, он присел после рабочего дня (на стоящий в магазине стул. ― Ред.)", ― рассказал Гончарук.

Он сообщил, что к пострадавшему Евгению Охрименко на входе в супермаркет подошли трое неизвестных и попросили у него сигарету.

Пострадавший от нападения Facebook Victor Goncharuk

"Он не курящий. Поэтому ответил, что у него нет. На что услышал фразу: "Так поищи!". Он хорошо развит физически, поэтому спор закончился на нескольких фразах. И вот быки почувствовали себя униженными. Подло напали на сидящего парня. Результат – сломанная челюсть", ― сообщил автор поста.

Гончарук отметил, что рядом находился охранник, который стал свидетелем этой ситуации, но бездействовал.

"Охрана супермаркета "Сильпо" просто профи в реакции прекращения противоправных действий и улаживании конфликта", ― резюмировал мужчина.

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