Охотится на женщин в туалетах ТЦ: в Киеве завелся опасный маньяк. Опубликовано фото

В Киеве поймали мужчину, который следил за женщинами в ТЦ и врывался к ним в туалетную кабинку.

Как сказано в сюжете ТСН, на крики одной из жертв прибежал ее парень и догнал злоумышленника. Полиция задержала мужчину, однако вскоре отпустила из-за отсутствия состава преступления.

Известно, что мужчина некоторое время ждет перед входом в общественную уборную, очевидно, выбирая жертву и подходящий момент. Он прячет лицо под аптечной маской.

Задержанный мужчина Скриншот

Юлия, одна из пострадавших женщин, рассказала, что на нее напали утром выходного дня.

"Начал ко мне в кабинку дергать дверь. Я сказала, мол, занято. Он еще сильнее начал открывать, а потом врывается. Я сразу не поняла, что произошло", – вспомнила она, добавив, что человек в маске схватил ее и начал тянуть к себе.

"Он пытался влезть мне в штаны. Я начала скрещивать ноги, садиться на пол. Когда я начала кричать, он убежал", – рассказала девушка.

Иллюстрация Onliner

В полиции сообщили, что по данному факту проводят две экспертизы: психологическую и ДНК, чтобы определить возможную причастность мужчины к другим преступлениям.

В прокуратуре объяснили, мужчину отпустили, потому что доказательств, что он пытался изнасиловать девушку, не было.

"Открыто уголовное производство по статье покушение на преступление и изнасилование. После проведения всех экспертиз возможна переквалификация на хулиганство", – уточнила инспектор полиции Оболонского района Диана Шутько.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале текущего года известную украинскую актрису Наталию Васько обокрали в одном из ТЦ Киева.

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