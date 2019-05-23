Ограбление ''ювелирки'' прокурорами в Киеве: государству придется платить 25 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры Киева на решение первой инстанции о взыскании с государственного бюджета в пользу ООО "Часовой салон "Кристалл", ограбленный во время обыска прокурорами и полицией, 25,4 млн грн убытков.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 25 апреля. "Оспаривая решение первой инстанции о взыскании 25 млн грн убытков, прокуратура указывала на то, что суд обратился к оценке материалов уголовного производства и следственных действий сотрудников правоохранительных органов и прокуратуры, хотя такую ​​оценку может оказывать исключительно суд, наделенный такими полномочиями. Апелляционный суд по этому поводу отметил, что доводы апеллянта находят свое подтверждение, но не опровергают сам вывод местного хозяйственного суда о нарушения законных прав и интересов магазина работниками прокуратуры", – сказано в публикации.

В то же время коллегия апелляционного судьи не согласилась с доводами прокуратуры об отсутствии вины и причинно-следственной связи между причиненным вредом и действиями прокуратуры, поскольку это не подтверждается материалами дела и Гражданский кодекс Украины возлагает обязанность доказывания отсутствия вины на ответчика.

Ограбление магазина "Кристал" Кадр с камеры видеонаблюдения

Указано, что постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, речь идет о деле 2014 года. Тогда прокуратура Киева проводила досудебное расследование в отношении группы неустановленных лиц, которые продавали контрафактные товары.

20 августа 2014 года на основании постановления суда в помещении магазина "Граф", где работает ООО "Часовой салон "Кристалл" провели обыски и изъяты ювелирные изделия и часы. По заявлению директора магазина открыли три уголовных дела по факту кражи, присвоения имущества, превышения полномочий и злоупотребления властью.

Как говорилось в заявлении, сотрудникам не позволили присутствовать при обыске, а когда прокуроры и следователи покинули помещение, там были разбиты витрины, а также пропали товар и часть денег из сейфа.

Дело о контрафакте, по которому в ювелирном салоне проводили обыск, закрыли уже через месяц. В 2015 году в суд направили обвинение против 10 сотрудников прокуратуры Печерского района и отделения Печерского РУ ГУ МВД Украины.

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