Ограбление пропагандиста Вышинского: в полиции перечислили украденное

Из квартиры арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.

Как сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, в дежурную часть полиции около 17:00 в воскресенье, 3 июня, поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру, пишет "УП".

"Пропали документы и ценные вещи", - сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.

Открыто производство по ч. 3. ст. 185 УК - кража с проникновением в жилище.

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в Киеве СБУ провела обыски в офисе издания "РИА Новости Украина", в результате которых был задержан его директор Кирилл Вышинский. У него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Вышинского арестовали на два месяца без права на залог.