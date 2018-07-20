Ограбили и избили: в Киеве престижный учитель-иностранец стал бомжом

В центре Киева, на улице, поселился 26-летний учитель Леонардо Цезарь кенийско-канадского происхождения.

Мужчину ограбили три недели назад, когда он прибыл в Украину. У него забрали все деньги, документы и вещи, потому все это время он был вынужден жить под открытым небом возле станции метро "Контрактовая площадь". Об этом сообщает "Знай.ua". (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Сразу после приезда на железнодорожный вокзал я немного задремал после дороги, на сиденьях внутри помещения. Когда проснулся, уже не было моих сумок с вещами, деньгами и документами. Даже очки сняли с меня. Денег было очень много - 4 тысячи фунтов, которых бы с головой хватило бы и на жилье, и на проживание во время работы в Киеве. Соответствующее заявление я написал в полиции", – рассказал иностранец журналистам.

Леонардо Цезарь Знай.ua

По данным издания, полиция и посольство не оказали ему помощи. На днях Цезарь также стал жертвой побоев. Четверо молодых людей с девушкой напали на него, потому что он "черномазый иностранец".

"Мама у меня родом из Канады, отец - из Кении. Я обращался в кенийское посольство с заявлением и просил, чтобы они посодействовали возвращению вещей и помогли мне. Однако мне в ответ говорили только, что они очень заняты", - отметил он.

Леонардо Цезарь Знай.ua

Иностранный учитель попросил, чтобы ему помогли найти кого-нибудь из представителей Американской протестантской церкви. Отмечается, что мужчина окончил Стэнфордский университет.

"В Стэнфорде я получил диплом о высшем педагогическом образовании в 2016 году. И сразу после этого начал преподавать в школах разных стран - в Италии, в Испании, в Белорусском Минске, а последнее место работы находилось в России, в Санкт-Петербурге. Таким образом, я совмещал странствования по миру и преподавание. Я хорошо владею четырьмя языками - английским, французским, испанским и итальянским. А основам русского меня когда-то научила знакомая со славянскими корнями", - сообщил Цезарь.

Леонардо Цезарь Знай.ua

Он должен был преподавать в Киеве в 2 - 9 классах. Кроме того выяснилось, что Цезарь является автором книг.

"Я являюсь автором четырех книг, в будущем буду работать еще над этим. Очень жаль, что среди украденных вещей был и мой "педагогический кейсик" с книгами. Я приехал в Киев, чтобы здесь остаться преподавать детям. Поэтому хочу, чтобы мне просто помогли вернуться к своему любимому делу и устроили в школу или колледж", - отметил он.

Цезарь также добавил, что несмотря на все злоключения в Киеве, он не потерял веру в людей.

"Конечно, мне сейчас несладко приходится. Я не ел в течение последних двух дней, до этого - изредка что-то перекусывал. Но при этом я не теряю веру в людей и все время думаю о возвращении к детям...очень этого не хватает", - рассказал учитель.

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