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/Криминал

Ограбил и изнасиловал: под Киевом педофил напал на девочку

2.1тЧитать материал на украинском

8 апреля мужчина ограбил, а после изнасиловал ребенка, который ехал в электропоезде сообщением "Киев - Гребенка".

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением "Киев - Гребенка" сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", – сообщил полицейский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге мужчина, который был несколько раз судим за развращение малолетних, напал в подъезде на 8-летнюю девочку.

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Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаКиев
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Больше надежды на зону, где этому уроду очко порвут! И будут это делать ежедневно, пока не здохнет!
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Тюрин Павел
Тюрин Павел
Депутати, скільки ще потрібно зруйнованих дитячих доль, щоб ви нарешті приняли закони, щоб ці виблятки кастрованими гнили в камерах до кінця свого життя.
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