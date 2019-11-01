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1 ноября • обновлено в 14:38
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/ Криминал

Оформляли европротокол: в Киеве мужчина умер посреди улицы

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В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол. Для этого один из водителей припарковался возле здания на улице Шота Руставели, 12. Но внезапно ему стало плохо. Мужчина упал и умер.

По словам очевидца, изначально водитель за рулем авто Toyota Camry попал в аварию с другой машиной. Об этом написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, участники ДТП договорились, что оформят европротокол, и припарковались возле Шота Руставели, 12. Мужчина очень нервничал, поэтому ему предложили вызвать карету скорой медицинской помощи. Однако, тот заверил, что все хорошо и врачи не нужны.

В Киеве мужчина умер посреди улицы

В Киеве мужчина умер посреди улицы

Иноформатор

Во время разговора водитель Toyota вернулся к машине за документами и упал на асфальт. Очевидцы сразу вызвали "скорую", но врачи не смогли помочь.

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Предварительно, у мужчины, 1962 года рождения, оторвался тромб, и он скончался мгновенно. Его личность установлена.

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол

Информатор

Для этого один из водителей припарковался возле здания на улице Шота Руставели, 12

Для этого один из водителей припарковался возле здания на улице Шота Руставели, 12

Информатор

Внезапно мужчине стало плохо, и он умер

Внезапно мужчине стало плохо, и он умер

Информатор

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, 31 октября произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали два человека, еще один – погиб.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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