Оформляли европротокол: в Киеве мужчина умер посреди улицы

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол. Для этого один из водителей припарковался возле здания на улице Шота Руставели, 12. Но внезапно ему стало плохо. Мужчина упал и умер.

По словам очевидца, изначально водитель за рулем авто Toyota Camry попал в аварию с другой машиной. Об этом написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, участники ДТП договорились, что оформят европротокол, и припарковались возле Шота Руставели, 12. Мужчина очень нервничал, поэтому ему предложили вызвать карету скорой медицинской помощи. Однако, тот заверил, что все хорошо и врачи не нужны.

В Киеве мужчина умер посреди улицы Иноформатор

Во время разговора водитель Toyota вернулся к машине за документами и упал на асфальт. Очевидцы сразу вызвали "скорую", но врачи не смогли помочь.

Предварительно, у мужчины, 1962 года рождения, оторвался тромб, и он скончался мгновенно. Его личность установлена.

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол Информатор

Для этого один из водителей припарковался возле здания на улице Шота Руставели, 12 Информатор

Внезапно мужчине стало плохо, и он умер Информатор

В пятницу, 1 ноября, в Киеве произошло ДТП, и участники решили оформить европротокол Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева, на Столичном шоссе, 31 октября произошло жуткое ДТП. В результате аварии пострадали два человека, еще один – погиб.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!