Одному из организаторов перестрелки в Броварах объявлено подозрение

Одному из организаторов перестрелки в Броварах Киевской области заочно сообщено о подозрении по статье "Хулиганство".

Как сообщается на сайте Национальной полиции, правоохранители провели 9 июня обыски по месту проживания и в офисах организаторов группировки, члены которой "крышевали" нелегальных перевозчиков (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Полиция провела обыски у организаторов перестрелки в Броварах

Во время следственных действий полиция обнаружила и изъяла разное оружие, патроны разного калибра, ножи и черновые записи.

Полиция провела обыски у организаторов перестрелки в Броварах

Одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 299 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Полиция провела обыски у организаторов перестрелки в Броварах

Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются следственные действия.

Полиция провела обыски у организаторов перестрелки в Броварах

Полиция провела обыски у организаторов перестрелки в Броварах

Полиция провела обыски у организаторов перестрелки в Броварах

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