Одному из организаторов перестрелки в Броварах объявлено подозрение
Одному из организаторов перестрелки в Броварах Киевской области заочно сообщено о подозрении по статье "Хулиганство".
Как сообщается на сайте Национальной полиции, правоохранители провели 9 июня обыски по месту проживания и в офисах организаторов группировки, члены которой "крышевали" нелегальных перевозчиков (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Во время следственных действий полиция обнаружила и изъяла разное оружие, патроны разного калибра, ножи и черновые записи.
Одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 и ч. 4 ст. 299 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Броварах Киевской области 29 мая группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские устроили перестрелку с нападавшими.
Причиной стрельбы был конфликт между винницкими и броварскими предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя стрельбу между перевозчиками в Броварах, заявил, что это отголосок коррупции, который нужно "лечить".
Ранее суд избрал меру пресечения 20 фигурантам.
По словам правоохранителей, они установили личности около 40 подозреваемых. А замглавы министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что участие в стычках принимали более 60 "титушек".
4 июня полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах.
В МВД отчитались по делу о стрельбе в Броварах: установлены 67 подозреваемых.
Четыре охранные фирмы, чьи сотрудники участвовали в перестрелке в Броварах, лишились лицензий.