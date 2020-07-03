Одного "закрыли", второго – отпустили домой: состоялся суд по еще двум копам из Кагарлыка

Криминал 19:12, 3.07.2020 Обновлено: 19:23, 3.07.2020

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции, подозреваемым в пытках.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Одного из сотрудников полиции отправили под круглосуточный домашний арест, второго – в СИЗО без возможности внесения залога.

"По решению суда, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – сказано в сообщении.

Второму полицейскому, который фигурирует в другом эпизоде пыток, имевших место в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Жертвы от пьяных за рулем теперь на совести Зеленского

"Укртатнафта" с самой высокой ценой выиграла тендер Минобороны на поставку топлива

У Зеленского хотят засекретить разговоры о "корабельной сосне" и заказе проституток: что задумал Ермак

Украинский генерал заявил, что на границе созданы три группы путинских войск, готовых к внезапному наступлению

Доллар по 30, легко: "слуг народа" поймали на новой переписке об отставке Смолия. Фото