Одного "закрыли", второго – отпустили домой: состоялся суд по еще двум копам из Кагарлыка
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум сотрудникам Кагарлыкского отделения полиции, подозреваемым в пытках.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Одного из сотрудников полиции отправили под круглосуточный домашний арест, второго – в СИЗО без возможности внесения залога.
"По решению суда, оперуполномоченному Кагарлицкого отделения полиции, который в ночь с 23 на 24 мая 2020 по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – сказано в сообщении.
Второму полицейскому, который фигурирует в другом эпизоде пыток, имевших место в начале января этого года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
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