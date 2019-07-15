Один отвлекал, второй воровал: на Киевщине нагло угнали авто у патрульных

В воскресенье, 14 июля, в Белой Церкви у патрульных полицейских, которые приехали на вызов, угнали служебный автомобиль.

Как сообщила пресс-служба полиции в Facebook, инцидент произошел около 07:00 на Александрийском бульваре.

"На линию правоохранителей поступило заявление о краже. Когда патрульные прибыли на место, они приступили к проверке прилегающей территории и никого не обнаружили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда полицейские вернулись в служебное авто, к ним подошел неизвестный и стал мешать им: препятствовал машине тронуться с места, держал водительскую дверь и фиксировал все на камеру мобильного телефона. Хулиган не реагировал на замечания и оказал злостное неповиновение требованиям правоохранителей. Поэтому патрульные попытались задержать его и доставить в отделение полиции.

Патрульный автомобиль

"Пока внимание полиции сосредоточилось на нарушителе, другой мужчина, который незаметно подошел к машине, быстро сел за руль и уехал в неизвестном направлении на служебном авто. За 10 минут машину нашли без повреждений, пропажу вещей и документов из салона не обнаружили", - сообщили они.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа. Следователи внесли сведения в реестр досудебных расследований по части 1 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По состоянию на данный момент, личность преступника установили. Похититель задержан и находится в отделении полиции. Детали случившегося устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Киеве на Майдане открыли стрельбу и угнали авто полицейских.

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