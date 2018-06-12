"Очнулся в луже крови": в Киеве ромы жестоко избили подростка

В Киеве ромы ударили бутылкой по голове 16-летнего парня. Когда же подросток пришел в себя, его принялись "добивать".

Как сообщила в Facebook мама пострадавшего Юлия Попова, случай произошел в понедельник вечером, 11 июня.

"Младший сын с друзьями отмечал день рождения друга. Шли в магазин в районе Вокзала – "Ультрамарин". Увидели толпу бегущих на них ромов, испугались и побежали. Сын бежал последним. Ему в голову прилетела бутылка. Он упал, потерял сознание", - написала женщина.

Нападение произошло возле ТРЦ "Ультрамарин" Гугл. Карты

Нападение произошло возле ТРЦ "Ультрамарин" Гугл. Карты

По ее словам, сын очнулся в луже крови и увидел над собой щуплого мужчину. Незнакомец спросил был ли парень "с ними"? Но подросток попросил вызвать ему скорую, однако "получил еще удар бутылкой по голове".

"Скорую никто естественно не вызвал. В больницу доставили позже. Семь швов. Спасибо, что не добили. Живой", - рассказала Юлия. Также она отметила, что 300 ромов стоит табором возле железнодорожного вокзала около ТРЦ "Ультрамарин".

Ранее сообщалось, что в Киеве группа ромов оккупировала зону отдыха возле Южного железнодорожного вокзала. По словам сотрудников районного управления КК "Киевавтодор", после себя ромы оставляют мусор и грязь, а природные нужды справляют прямо в подземном переходе поблизости. Полиция, по их словам, разгоняет нарушителей, но через некоторое время ромы возвращаются и все начинается вновь.