"Очень сильные ветры?" В Киеве заметили "уставшую" остановку. Фото и видео

В Киеве, возле станции метро "Левобережная", заметили павильон автобусной остановки, который лежал прямо на земле.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети появились убедительные фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"На "Левобережке" какие-то очень сильные ветры?" – написал автор поста с сарказмом.

В Киеве заметили "уставшую" остановку Киев Оперативный

Пользователи сети начали активно комментировать ситуацию и шутить. Некоторые предположил, что же случилось.

"Скорее кривые руки!", "А еще снег пойдет!", "Время снова менять на новую!", "Кто-то помог сдуть", "Не упало ничего. Водоканал передвинул павильон от киоска, ищут прорыв, в домах рядом нет воды", – написали они.

На странице "Х*евый Киев" также разместили видео с остановкой.

"Только середина недели, а остановка, видите, уже устала. Не шути, малая, а кому сейчас легко? К утру вставай и радуй жителей "Левобережной", – говорится в посте.

В Киеве, возле станции метро Левобережная, заметили павильон автобусной остановки, который лежал прямо на земле Киев Оперативный

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

Комментарии пользователей Скриншот

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