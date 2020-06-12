Обыски в доме Омеляна: в ГБР раскрыли детали следствия

Обыск сотрудниками Госбюро расследований в доме, где живет экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, проводили не непосредственно у бывшего чиновника.

Такие следственные действия инициировали "по делу Майдана" и касаются они бывших владельцев жилья. Об этом в комментарии "УП" заявил и. о. директора ГБР Александр Соколов.

"Мы не проводим обыски в Омеляна. Мы проводим обыск у Бобова в деле Майдана", – подчеркнул он.

В дом Омеляна 12 июня ворвалось с обысками ГБР

В частности, в постановлении Печерского райсуда Киева указано, что обыск разрешен в рамках производства от 4 августа 2017 года по событиям 2014-2015 годов с участием экс-нардепа от "Партии регионов" Геннадия Бобова и его преступной организации.

Речь идет о похищении и убийстве 4 апреля 2014-го в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области журналиста Василия Сергиенко, а также попытку "уничтожить имущество Приходько в Тальном 11 июля 2015-го".

Производство связывают с преступлениями, совершенными в связи с массовыми протестами на Майдане независимости в 2013-2014 годах. А Геннадия Бобова, как известно, считают организатором и финансистом преступной группы.

В то же время подчеркивается, что дом, в который сотрудники ГБР пришли с обыском 12 июня, принадлежит Светлане Бобовой. Следователи считают, что в нем могут храниться доказательства по указанному делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 12 июня в дом, где живет бывший министр инфраструктуры Владимир Емельян, пришли с обыском сотрудники ГБР. Его заверили, мол, обыск "связан с решением суда в отношении бывших владельцев дома".

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