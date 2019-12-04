Продавали секретную информацию: СБУ подтвердила обыски в фирме под контролем Медведчука

Служба безопасности Украины заявила, что провела обыск в Киеве в частной охранной фирме, которая находится под контролем кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Заявление появилось на сайте СБУ вечером в среду, 4 декабря. Силовики рассказали, в чем подозревают фигурантов.

"В Киеве сотрудники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом. Злоумышленники также проводили негласные меры, ограничивающие права и свободы человека", – сообщили в спецслужбе.

СБУ подтвердила обыски в фирме под контролем Медведчука

Следствие установило, что распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение.

"В рамках уголовного производства в столице проведены обыски, в частности на улице Васильковской, 23 по адресам офисных помещений охранной компании, детективного агентства и месту жительства фигурантов производства", – уточнили в СБУ.

Отмечается, что уголовное производство открыли по ст. 182 (нарушение неприкосновенности частной жизни), ст. 361-2 (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что одному из соучредителей детективного агентства объявлено о подозрении в совершении вышеуказанных преступлений.

Как уточнила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, обыск проходил в охранной фирме, афилиированной (находящейся под контролем – Ред.) с Виктором Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, силовики нагрянули в офис охранной фирмы днем 4 декабря. В "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что действия силовиков в партии считают "давлением на политсилу накануне саммита в "нормандском формате".

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