Обворовывали больных детей: киевский Охматдет попал в финансовый скандал

В Киеве правоохранители разоблачили семь сотрудников детской больницы Охматдет на присвоении лекарственных средств на сумму около 8 млн грн.

Заведующей аптечным складом и шести медсестрам НДСБ объявлено о подозрении, сообщается на сайте прокуратуры Киева.

"Досудебным расследованием установлено, что заведующая аптечным складом НДСБ путем злоупотребления своим служебным положением в период с 2012 по 2015 годы присваивала лекарственные средства под предлогом выдачи их для отделения больницы на общую сумму около 3 млн грн", – говорится в сообщении.

Также, по данным прокуратуры, 6 старших медицинских сестер отделений Охматдета обратили в свою пользу лекарственные средства на общую сумму около 5 млн грн.

Заведующей аптечным складом больницы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах). Женщина находится под домашним арестом.

Шестерым медсестрам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2,3,4 ст. 191 Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

Как сообщал "Обозреватель", спустя 5 лет детской больнице Охматдет вернули радиологическое оборудование, которое позволяет выявлять онкологию на ранних стадиях.