Обстрел в центре Киева: что сейчас на месте инцидента

Здания, попавшие под обстрел из гранатомета в Печерском районе Киева, довольно быстро привели в относительный порядок.

Об этом сообщает корреспондент "Обозревателя" с места происшествия.

В частности, коммунальщики прибрали все осколки с тротуара, подчистили парадный вход и вывеску над отделом продаж недвижимости, расположенном в здании, а сотрудники находящегося рядом ресторана залатали дыру.

Пристройки к зданию "Киевгорстроя" после обстрела из гранатомета Обозреватель

Пристройки к зданию "Киевгорстроя" после обстрела из гранатомета Обозреватель

Пристройки к зданию "Киевгорстроя" после обстрела из гранатомета по состоянию на 10:00 Обозреватель

Все это уже к 10:00 пятницы.

Очевидцы рассказали "Обозревателю", что после часа ночи тут раздался сильный грохот.

Как выяснилось позже, стреляли из гранатомета, выстрел попал в парадную вывеску отдела продаж недвижимости "Киевгорстроя", а также в грузинский ресторан "Хмели-сунели", принадлежащий бизнесмену Сергею Гусовскому.

Адрес: улица Михаила Омеляновича-Павленко, 4/6.

Рядом нашли тубус от гранатомета.

Примечательно, что в данном здании также находятся офисы Громадского ТВ и "Украинской правды".

Утром на место происшествия прибыла представительница ОБСЕ. От комментариев она отказалась.

Ресторан пока остается закрытым.

Полиция предварительно квалифицировала инцидент по статье "Хулиганство".

Смотрите на "Обозревателе" видео с места инцидента.