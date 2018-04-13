Обстрел в центре Киева: что сейчас на месте инцидента

Здания, попавшие под обстрел из гранатомета в Печерском районе Киева, довольно быстро привели в относительный порядок.
Об этом сообщает корреспондент "Обозревателя" с места происшествия.
В частности, коммунальщики прибрали все осколки с тротуара, подчистили парадный вход и вывеску над отделом продаж недвижимости, расположенном в здании, а сотрудники находящегося рядом ресторана залатали дыру.
Пристройки к зданию "Киевгорстроя" после обстрела из гранатомета
Обозреватель
Пристройки к зданию "Киевгорстроя" после обстрела из гранатомета
Обозреватель
Пристройки к зданию "Киевгорстроя" после обстрела из гранатомета по состоянию на 10:00
Обозреватель
Все это уже к 10:00 пятницы.
Очевидцы рассказали "Обозревателю", что после часа ночи тут раздался сильный грохот.
Как выяснилось позже, стреляли из гранатомета, выстрел попал в парадную вывеску отдела продаж недвижимости "Киевгорстроя", а также в грузинский ресторан "Хмели-сунели", принадлежащий бизнесмену Сергею Гусовскому.
Адрес: улица Михаила Омеляновича-Павленко, 4/6.
Рядом нашли тубус от гранатомета.
Примечательно, что в данном здании также находятся офисы Громадского ТВ и "Украинской правды".
Утром на место происшествия прибыла представительница ОБСЕ. От комментариев она отказалась.
Ресторан пока остается закрытым.
Полиция предварительно квалифицировала инцидент по статье "Хулиганство".
Смотрите на "Обозревателе" видео с места инцидента.
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