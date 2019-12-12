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12 декабря • обновлено в 11:24
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/ Криминал

Обстрел полицейских на Киевщине: появились неожиданные подробности

1.1т
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На Киевщине, чтобы разыскать мужчину, который в Яготине 11 декабря обстрелял полицейских и скрылся, ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Правоохранители во время инцидента не пострадали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После стрельбы мужчина скрылся в собственном дворе за высоким забором, а потом с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро" и незаметно выехал на другую улицу, из противоположной от правоохранителей стороны.

В Яготине мужчина обстрелял полицейских

В Яготине мужчина обстрелял полицейских

Полиция Киевской области

Позже машину заметили на одной из улиц города. Во время обыска в салоне авто обнаружили магазин, 30 патронов калибра 5,45 мм. Автомобиль и боеприпасы изъяли как вещественные доказательства.

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При обыске в доме мужчины полицейские также изъяли два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра и нож, а во дворе – гильзы 12 калибра. Их направили на проведение соответствующих экспертиз.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Для розыска и задержания подозреваемого на территории пяти районов Киевщины ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

В Яготине мужчина обстрелял полицейских

В Яготине мужчина обстрелял полицейских

Полиция Киевской области

После этого ему удалось сбежать

После этого ему удалось сбежать

Полиция Киевской области

На Киевщине ввели спецоперацию "Сирена"

На Киевщине ввели спецоперацию "Сирена"

Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Яготин Киевской области 11 декабря неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по полицейским. Дело в том, что там произошел конфликт из-за неправильной парковки легкового авто, которое загородило проезд другим машинам. Поэтому на место прибыли патрульные.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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