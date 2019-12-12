Обстрел полицейских на Киевщине: появились неожиданные подробности

На Киевщине, чтобы разыскать мужчину, который в Яготине 11 декабря обстрелял полицейских и скрылся, ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

Об этом написала пресс-служба полиции Киевской области на своей странице в Facebook. Правоохранители во время инцидента не пострадали (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После стрельбы мужчина скрылся в собственном дворе за высоким забором, а потом с оружием сел в автомобиль "Опель Виваро" и незаметно выехал на другую улицу, из противоположной от правоохранителей стороны.

В Яготине мужчина обстрелял полицейских Полиция Киевской области

Позже машину заметили на одной из улиц города. Во время обыска в салоне авто обнаружили магазин, 30 патронов калибра 5,45 мм. Автомобиль и боеприпасы изъяли как вещественные доказательства.

При обыске в доме мужчины полицейские также изъяли два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра и нож, а во дворе – гильзы 12 калибра. Их направили на проведение соответствующих экспертиз.

Полиция открыла два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Для розыска и задержания подозреваемого на территории пяти районов Киевщины ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

В Яготине мужчина обстрелял полицейских Полиция Киевской области

После этого ему удалось сбежать Полиция Киевской области

На Киевщине ввели спецоперацию "Сирена" Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Яготин Киевской области 11 декабря неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по полицейским. Дело в том, что там произошел конфликт из-за неправильной парковки легкового авто, которое загородило проезд другим машинам. Поэтому на место прибыли патрульные.

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