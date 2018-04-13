Обстрел "Киевгорстроя" из гранатомета: новые детали и фото

В Киеве полицейские изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент ночного выстрела в здание "Киевгорстроя", а также остатки взрывного устройства.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, инцидент произошел около 2:00 на улице Емельяновича-Павленко (бывшая Суворова) в Печерском районе Киева. Неизвестный выстрелил в здание из гранатомета. Пострадавших нет.

Получив сообщение, что люди слышали звук, похожий на взрыв, наряды патрульных, следственно-оперативная группа и взрывотехники прибыли на Площадь Славы.

"При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещен ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", - говорится в сообщении.

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"Полицейские отработали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на котором зафиксирован момент выстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу", - информирует полиция.

После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

Как сообщал "Обозреватель", неизвестные попали из гранатомета в отдел продаж "Киевгорстроя". Сразу возле отдела продаж "Киевгорстроя" расположен ресторан "Хмели-сунели", боковая часть которого также повреждена выстрелом.