Общались в соцсети: под Киевом отец развращал 13-летнюю дочь

В Киевской области правоохранители арестовали 33-летнего отца, который полгода развращал малолетнюю дочь.

Родители девушки расстались сразу после рождения ребенка, и мужчина долгое время не поддерживал отношений со своей дочерью. Однако потом отец начал общаться со школьницей, увидев ее страницу в соцсети, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С июня 2017-го по февраль 2018-го 13-летняя девушка приезжала в гости к своей бабушке и отцу в одно из сел Мироновского района. Тогда она и стала жертвой извращенца.

"Во время таких визитов, отец, с целью удовлетворения своей половой страсти, периодически совершал развратные действия в отношении своей малолетней дочери, посягая таким образом на нормальное развитие малолетнего ребенка и негативно влияя на его психику", – заявили в прокуратуре.

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Когда мать девочки увидела в соцсети переписку дочери со своим отцом и узнала о случившемся, женщина обратилась к правоохранителям.

33-летнему мужчине объявили о подозрении в причастности к преступлению, предусмотренному ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении своей малолетней дочери) Уголовного кодекса.

Злоумышленник находится под стражей. Горе-отцу грозит до 8 лет лишения свободы.

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