''Обработали по наводке'': в ресторане в центре Киева обокрали бизнесмена

В центре Киева, в ресторане на бульваре Леси Украинки, у предпринимателя украли почти треть миллиона гривен.

Как пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции, пострадавшим является заместитель директора компании "Дьюмарк", которая занимается продажей металлических профилей.

"Он заявил, что пока отдыхал в ресторане, у него украли большую сумму денег — 110 000 гривен, 7500 долларов США и 500 евро. Вероятнее всего, предпринимателя обработали по наводке, ведь карманники целенаправленно занялись только его вещами, оставленными без присмотра", — сообщили источники.

Место происшествия на карте Google-карты

Правоохранители начали просматривать камеры с видеонаблюдения внутри и рядом с заведением. Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Иллюстрация sputnik

Как писал OBOZREVATEL, работников одного из торговых центров Киева заподозрили в пособничестве с ворами-карманниками, которые крадут вещи у посетителей.