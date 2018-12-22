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/Криминал

''Обработали по наводке'': в ресторане в центре Киева обокрали бизнесмена

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В центре Киева, в ресторане на бульваре Леси Украинки, у предпринимателя украли почти треть миллиона гривен.

Как пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции, пострадавшим является заместитель директора компании "Дьюмарк", которая занимается продажей металлических профилей.

"Он заявил, что пока отдыхал в ресторане, у него украли большую сумму денег — 110 000 гривен, 7500 долларов США и 500 евро. Вероятнее всего, предпринимателя обработали по наводке, ведь карманники целенаправленно занялись только его вещами, оставленными без присмотра", — сообщили источники.

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Место происшествия на карте

Место происшествия на карте

Google-карты

Правоохранители начали просматривать камеры с видеонаблюдения внутри и рядом с заведением. Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Иллюстрация

Иллюстрация

sputnik

Как писал OBOZREVATEL, работников одного из торговых центров Киева заподозрили в пособничестве с ворами-карманниками, которые крадут вещи у посетителей.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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