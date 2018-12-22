''Обработали по наводке'': в ресторане в центре Киева обокрали бизнесмена

В центре Киева, в ресторане на бульваре Леси Украинки, у предпринимателя украли почти треть миллиона гривен.
Как пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники в полиции, пострадавшим является заместитель директора компании "Дьюмарк", которая занимается продажей металлических профилей.
"Он заявил, что пока отдыхал в ресторане, у него украли большую сумму денег — 110 000 гривен, 7500 долларов США и 500 евро. Вероятнее всего, предпринимателя обработали по наводке, ведь карманники целенаправленно занялись только его вещами, оставленными без присмотра", — сообщили источники.
Место происшествия на карте
Google-карты
Правоохранители начали просматривать камеры с видеонаблюдения внутри и рядом с заведением. Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).
Иллюстрация
sputnik
Как писал OBOZREVATEL, работников одного из торговых центров Киева заподозрили в пособничестве с ворами-карманниками, которые крадут вещи у посетителей.
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