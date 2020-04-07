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7 апреля • обновлено в 11:53
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/ Криминал

Обожженную огнем Чернобыльскую зону показали на видео

1.3т
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В Чернобыльской зоне отчуждения утром 7 апреля продолжал гореть масштабный лесной пожар, который вспыхнул еще 4 апреля. В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория.

Как написала пресс-служба ГСЧС Украины, по состоянию на 07:00 травяной настил и лесная подстилка все еще горели на территории Котовского лесничества (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, ситуация – полностью контролируема, радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы. К тушению пожара были привлечены более 100 человек и много техники.

Обожженная огнем Чернобыльская зона

Обожженная огнем Чернобыльская зона

А вот пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника разместила на своей странице в Facebook видео с обожженной огнем территорией.

"Съемки с дрона показывают, что огонь пришел из-за пределов зоны отчуждения. Ветер моментально раздул неуправляемое пламя, которое перекинулось на деревья и сместилось в зону. Возгорание охватило территорию в несколько десятков гектаров. В эпицентре пожара повысился радиационный фон. За его пределами – радиация в норме ", – говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что, хотя для тушения огня делали все возможное, но ущерб все равно был нанесен, в частности "живому миру" заповедника.

"Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать. Иначе вскоре оглянемся вокруг и увидим не весеннюю зелень, а черные пожарища", – предупредила пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

  • Ситуация с пожаром, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, 5 апреля осложнилась. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

  • В Чернобыльской зоне отчуждения 6 апреля спасатели продолжали тушить масштабный лесной пожар.

  • На Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он забавы ради поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
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