Обожженную огнем Чернобыльскую зону показали на видео

В Чернобыльской зоне отчуждения утром 7 апреля продолжал гореть масштабный лесной пожар, который вспыхнул еще 4 апреля. В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория.

Как написала пресс-служба ГСЧС Украины, по состоянию на 07:00 травяной настил и лесная подстилка все еще горели на территории Котовского лесничества (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам спасателей, ситуация – полностью контролируема, радиационный фон в Киеве и области – в пределах нормы. К тушению пожара были привлечены более 100 человек и много техники.

Обожженная огнем Чернобыльская зона

А вот пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника разместила на своей странице в Facebook видео с обожженной огнем территорией.

"Съемки с дрона показывают, что огонь пришел из-за пределов зоны отчуждения. Ветер моментально раздул неуправляемое пламя, которое перекинулось на деревья и сместилось в зону. Возгорание охватило территорию в несколько десятков гектаров. В эпицентре пожара повысился радиационный фон. За его пределами – радиация в норме ", – говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что, хотя для тушения огня делали все возможное, но ущерб все равно был нанесен, в частности "живому миру" заповедника.

"Это человеческое варварство с привкусом пепла давно пора пресекать. Иначе вскоре оглянемся вокруг и увидим не весеннюю зелень, а черные пожарища", – предупредила пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Ситуация с пожаром, который вспыхнул в Чернобыльской зоне отчуждения, 5 апреля осложнилась. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

В Чернобыльской зоне отчуждения 6 апреля спасатели продолжали тушить масштабный лесной пожар.

На Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он забавы ради поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром перекинуло дальше.

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