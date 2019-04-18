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/Криминал

Обманули на 10 млн гривен! В Киеве раскрыли преступную схему с продажей авто

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Киевлянка организовала масштабную преступную схему, при помощи которой выманила у украинцев около 10 миллионов гривен.

Она и еще четыре соучастника под видом продажи автомобилей занимались мошенничеством, сообщили на странице Департамента киберполиции Украины в Facebook.

"От их деятельности пострадали около 200 украинцев по всей территории страны. Полицейские провели санкционированные обыски в 7 офисах, где работали 150 нанятых сотрудников", – сообщили правоохранители.

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Злоумышленники имитировали представительство интересов юрлиц, используя их реквизиты. Среди этих компаний: ООО "Юниверс-АРГО", ООО "КАПИТАЛТРАНИНВЕСТ", ООО "СМАРТ-И", ООО "АСКО-УКРТРЕЙД", частные предприятия "АВТЕХ", "КОНСАЛ-ДИ" и "ЕВРОКОНСЛАСТИНГ Украина".

Объявление мошенников

Объявление мошенников

Facebook Департамент киберполиции Украины

Обманули на 10 млн гривен! В Киеве раскрыли преступную схему с продажей авто

Facebook Департамент киберполиции Украины

Всех пострадавших от действий преступников попросили обращаться в полицию Киева.

Как писал OBOZREVATEL, набирает обороты новая схема мошенничества. Аферисты завладевают телефонными СИМ-карточками людей, к которым привязаны карты банков.

С их помощью входят в личные электронные кабинеты и крадут деньги. Более того, они умудряются даже увеличить лимит на этих карточках и взять в кредит большие суммы.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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