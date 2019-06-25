Обиделся за подарок: появились подробности убийства 9-летнего мальчика в Киеве

Мотивом убийства 9-летнего Захара Черевко был компьютер. Мальчику его подарила мама, которая ушла жить к новому возлюбленному и его брату.

Именно он, 30-летний киевлянин, и затаил обиду на ребенка из-за предмета техники, который по какой-то причине считал своим, пишет "КП в Украине". По словам соседей, и мать Захара, и ее сожитель с братом употребляли наркотики.

По данным полиции, в день убийства ребенка, 22 июня, подозреваемый употреблял алкоголь с самого утра. Около 16 часов он допил бутылку водки и поехал к дому Захара и его бабушки, где ждал мальчика под подъездом.

Захар Черевко Facebook Инфо Борщаговка

"Ребенок пошел со взрослым потому, что знал его и не опасался. Родственник отчима позвал малыша купаться. Орудия убийства он приготовил заранее", – уточнили правоохранители.

Нож и молоток, которыми убийца наносил удары, он выбросил в озеро. Их вместе с телом достали водолазы.

Задержанный

Как писал OBOZREVATEL:

Мальчик пропал 22 июня после того, как около 8 вечера вышел брать интервью у прохожих рядом со своим домом на ул. Вербицкого в Дарницком районе.

23 июня, около 17:00, спасателям ГосЧС поступило сообщение о найденном в озере Вырлица теле человека.

Захару нанесли около 30 ножевых ранений и несколько ударов молотком по голове. Выяснилось, что злоумышленник позвал малыша купаться и напал на него со спины, когда они пришли на пляж.

Подозреваемый признался полиции в преступлении. Его взяли под стражу на два месяца без права залога, мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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