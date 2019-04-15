''Обгорела половина тела'': в Киеве школьника-зацепера едва не убило током

В Киеве 14-летний зацепер получил удар током и тяжелую травму, катаясь на крыше поезда.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, несчастный случай произошел вечером 14 апреля на железнодорожной станции "Дарница".

"У парня ожоги 2-3 степени, обгорело 50 процентов тела", – рассказал источник.

Прибывшие на место происшествия медики оказали школьнику помощь, после чего тот был госпитализирован в столичную клиническую больницу №2. За его жизнь борются врачи.

Другие обстоятельства ЧП пока неизвестны.

ЧП произошло на ж/д станции "Дарница" Интересный Киев

ЧП произошло на ж/д станции "Дарница" Google. Maps

В пресс-службе ГУНП в Киеве сообщили, что школьник коснулся электрической дуги и после удара током упал на пути.

"Свидетелями происшествия стали друзья, которые вызвали врачей, но до прибытия скорой помощи с места происшествия сбежали", – сообщили в полиции.

Как рассказали нашим журналистам в ожоговом центре, получить тяжелые травмы можно и не касаясь высоковольтного провода, достаточно попасть в пределы электрического поля в радиусе 1-1,5 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве одноклассники жестоко избили 8-летнего мальчика, в результате чего ребенок оказался в больнице с диагнозом – травма живота.

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