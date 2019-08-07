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"Обчистили" за 2 минуты: в Киеве обокрали известный магазин техники

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В Киеве ранним утром 7 августа неизвестные обокрали магазин техники "Алло". На ограбление им понадобилось всего около двух минут.

Группа неизвестных около 5 утра взломала двери, распилила решетку и зашла в магазин, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"В момент ограбления внутри никого не было. Уже спустя две минуты преступники сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении", – уточнили в СМИ.

В Киеве обокрали магазин техники

В Киеве обокрали магазин техники

"Информатор"

После прибытия охраны и полиции удалось выяснить, что пропали около 30 мобильных устройств Apple и Samsung. Общая стоимость убытков устанавливается.

Воры вынесли около 30 мобильных

Воры вынесли около 30 мобильных

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Киеве обокрали квартиру судьи Верховного суда. Воры проникли в помещение и вынесли драгоценности. Что именно украли – неизвестно.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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