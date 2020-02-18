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19 февраля • обновлено в 00:14
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Обчистил и спокойно ушел: в Киеве вор "наказал" банк на 300 тысяч гривен

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Преступник обчистил сейф отделения ПриватБанка в Печерском районе Киева и скрылся с добычей.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, это произошло утром 17 февраля. Вор проник в отделение банка на ул. Евгения Коновальца отжав металло-пластиковую дверь.

В одном из кабинетов он открыл сейф и забрал оттуда более 300 тысяч гривен.

В Киеве вор "наказал" банк на 300 тысяч гривен

Источник отметил, что вору не пришлось особо усердствовать, ключи от сейфа находились в том же кабинете. По предварительной информации преступнику на все понадобилось от 5 до 10 минут.

Сигнализация сработала, однако преступник спокойно удалился с "выручкой".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вор обчистил автомобиль певицы MARUV (Анна Корсун). Спустя несколько дней правоохранители вернули ей часть вещей. Довольная певица записала видеообращение из отделения полиции.

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Новости Киева и Киевской области Криминал Эксклюзив
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Украина Киев
Теги
криминал ПриватБанк
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