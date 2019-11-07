Нужны 15 доноров: стало известно о состоянии здоровья пострадавшего от стрельбы в Киеве

Адвокат Николай Бугаев, в которого выстрелил сосед в Святошинском районе Киева, находится в больнице.
Как сообщает "Страна", мужчина был в реанимации, но уже переведен оттуда в палату.
"Он в сознании, ночью врачи сказали, что угрозы жизни нет. На данный момент для него ведется поиск 15 доноров крови", - уточнятся в сообщении.
Пострадавший
скриншот видео
Пострадавший
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве возле своей квартиры избили мужчину, который якобы мешал другим громкой музыкой.
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