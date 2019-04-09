Ножом в шею и грудь: под Киевом мужчину едва не убили из-за ревности

В селе Козаровичи Киевской области мужчина едва не убил супруга своей бывшей жены. Он пришел домой к своей экс-возлюбленной и начал избивать соперника руками и ногами.

После этого нападавший достал кухонный нож, который принес с собой, и ударил мужчину. Спасти его от более тяжелых травм удалось жене, которая во время избиения вышла во двор, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

19-летнего мужчину госпитализировали, а 32-летний нападавший скрылся.

"Медики диагностировали ножевое ранение шеи и проникающие ранение груди с кровопотерей. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Он признался в содеянном и сказал, что всему виной ревность", – сообщили детали в полиции.

Под Киевом на мужчину напали из-за его жены Полиция Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в Харькове 16-летний подросток из-за ревности убил 14-летнюю девочку. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями полиция обнаружила на улице Набережной.

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