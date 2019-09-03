Ножом в сердце: на Киевщине женщина жестоко убила бывшего мужа. Фото 18+

В селе Безугловка Згуровского района Киевской области правоохранители задержали жительницу города Яготин, которая во время ссоры со своим бывшим мужем ударила его ножом в сердце. От ранения он скончался на месте.

Как сообщила пресс-служба полиции Киевской области, бывшую жену пригласил в родительский дом (по адресу совместной регистрации) ее муж, с которым она уже не проживала. Он попросил помощи по хозяйству (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина согласилась и приехала. Сделав работу, хозяин решил отдохнуть. А во время употребления спиртных напитков между бывшими супругами возникла ссора.

На Киевщине женщина убила бывшего мужа Полиция Киевской области

По словам женщины, после ссоры мужчина куда-то ушел, а она легла спать, но когда тот вернулся – начал ее избивать.

Убегая, женщина схватила кухонный нож и во дворе ударила им экс-мужа. От полученного ранения он скончался на месте.

Досудебным расследованием и экспериментами будет подтверждена или опровергнута версия женщины. Орудие убийства полиция обнаружила и изъяла как вещественное доказательство.

По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Женщина во время ссоры со своим бывшим мужем ударила его ножом в сердце Полиция Киевской области

От ранения он скончался на месте Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области в селе Обаров жена жестоко убила мужа, а потом попыталась расчленить тело, чтобы спрятать труп. Она сама призналась в содеянном соседям.

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