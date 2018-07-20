"Нож, как мачете": в Киеве возле метро подрезали парня

В Киеве возле станции метро "Дружбы народов" 20 июля молодого парня ранили ножом.

"Конфликт случился между тремя парнями и продавцом ларька с шаурмой", - сообщает "Информатор".

По словам очевидцев чрезвычайного происшествия, они что-то не поделили и ругались.

Затем продавец вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом.

"Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку", - говорится в сообщении.

Прохожие вызвали полицию и "скорую". До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Затем парня госпитализировали.

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Отмечается, что киоск с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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