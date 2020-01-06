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6 января • обновлено в 17:49
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"Новогоднее" убийство девушек в Киеве: прокуратура раскрыла судьбу подозреваемых

2.6т
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Сергея Ксендзика и Елизавету Бершацкую, подозреваемых в убийстве двух девушек на съемной квартире в Киеве, после задержания в Одессе доставят обратно в столицу.

Как проинформировала пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook, им вскоре сообщат о подозрении и изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Действия злоумышленников предварительно квалифицированы по п.1, 6, 12 ч.2 ст. 115, ч. 4 ст.187 УК Украины", – отмечается в сообщении.

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Задержанные Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая

Задержанные Сергей Ксендзик и Елизавета Бершацкая

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Убитые девочки Мария и Ева

Убитые девочки Мария и Ева

Как писал OBOZREVATEL, 4 января в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Тела хозяйка жилища нашла на балконе в шкафу. Их трупы были связаны скотчем.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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