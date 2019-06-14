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/Криминал

Никто не помог! В Киеве посреди улицы умер мужчина

1.2тЧитать материал на украинском

В Киеве неподалеку от станции метро "Гидропарк" посреди улицы скончался мужчина. Он сидел на лавке, но внезапно почувствовал ухудшение самочувствия.

Мужчина упал на землю и начал хрипеть, но, по словам очевидцев, люди подумали, что он пьян и не пытались оказать помощь, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Все это время мимо него ходили веселые компании и не обращали внимание на происходящее. Также было несколько желающих заглянуть в карманы", – уточнили в СМИ.

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Место ЧП

Место ЧП

"Информатор"

К мужчине подошли только после того, как он перестал хрипеть, однако к тому моменту он уже умер. На вид ему около 60 лет.

Погибший

Погибший

"Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве женщина скончалась в очереди к врачу в поликлинике. До этого скорая помощь отказалась выезжать к ней на дом, из-за чего женщина и поехала к доктору.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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